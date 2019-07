Cordoglio del presidente del consiglio comunale per la morte di Giorgio Sparacino

La morte dell'attore e regista Giorgio Sparacino ha fatto registrare molti messaggi di cordoglio, fra questi c'è quello del presidente del Consiglio Comunale di Modica, Carmela Minioto. "Esprimo il mio cordoglio, da presidente del Consiglio Comunale e da modicana, per la prematura scomparsa di Giorgio Sparacino, un Uomo a cui la cultura della nostra Città deve tantissimo" dichiara la Minioto.

"Giorgio Sparacino, è stato tra i promotori, negli anni '70, di Radio Emmeuno, la prima emittente radiofonica della nostra provincia e fra le prime in Sicilia e in Italia e, negli anni '80, del Gruppo Teatro 'Emmeuno'. A lui, ed al suo impegno da delegato alla Cultura del primo governo cittadino di Carmelo Ruta, di cui è stato assessore, si deve la riapertura del teatro Garibaldi, lustro e vanto di questa Città e per il quale, Giorgio Sparacino si spese in modo encomiabile. Ricorderemo e commemoreremo Giorgio Sparacino, con un minuto di silenzio, nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

Alla moglie Natalina ed al figlio, Alessandro, che ha seguito le orme artistiche del padre, vanno il mio cordoglio e le mie più sincere e sentite condoglianze".