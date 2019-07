Tutto pronto ad Aci Trezza per la sagra del pesce spada

Ad Aci Trezza fervono i preparativi per un nuovo appuntamento culinario all'insegna del pesce spada alla griglia. Il prossimo week - end (ovvero venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio) sarà infatti dedicato al bis della tradizionale sagra trezzota che, come di consueto, si svolgerà nella cornice marinara dello Scalo di alaggio a partire dalle 20 con il patrocinio del Comune di Aci Castello.

Al centro della scena, curata dalle Commissioni festeggiamenti San Giovanni Battista e Madonna della Buona Nuova e dalla Confraternita San Giovanni Battista, ci saranno ancora una volta le quattro grandi griglie, pronte ad arrostire migliaia di fette di pesce spada, che saranno servite con un contorno di insalata mista a km zero ed accompagnate da un panino di semola e da una bevanda fresca o vino bianco doc dell'Etna rigorosamente freddo. Per chi vorrà, poi, per deliziare il palato ci sarà anche il gustoso sorbetto al limone. Nelle tre serate, inoltre, non mancherà la mostra dell'artigianato e dei prodotti tipici locali realizzata dall'associazione culturale "Nuovi eventi" di Luca Conti.