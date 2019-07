Estate 2019, la Prefettura di Ragusa ribadisce: si balla fino alle 3!

Dalla Prefettura arriva un ulteriore comunicato stampa in aggiunta a quello diffuso nei giorni scorsi che chiarisce le disposizioni relative alla movida nelle zone turistiche e balneari iblee in questo fine settimana e per tutta la stagione estiva. Da domenica a giovedì le emissioni sonore sono consentite fino all'1.30, mentre venerdì e sabato e nei giorni 10, 14 e 15 agosto, fino alle 3.00.

Dal Comune di Modica era stato comunicato nei giorni scorsi che nei weekend sarebbe stato possibile diffondere musica e ballare fino alle 4.00. Una notizia che evidentemente non è piaciuta al Prefetto di Ragusa che ha ritenuto opportuno ribadire che l'orario disposto resta quello delle ore 3.00 e che sarà uguale in tutti i Comuni iblei, ma non si è trattato di un errore della stampa che ha riportato la notizia, così come lo definisce il comunicato della Prefettura, ma forse di un fraintendimento tra le istituzioni.