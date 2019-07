A Wimbledon Fognini e Berrettini volano al terzo turno, eliminata Kerber

Fabio Fognini e Matteo Berrettini fanno sognare l'Italia a Wimbledon. I due azzurri raggiungono Thomas Fabbiano al terzo con due vittorie convincenti. Fatica cinque set il ligure contro l'ungherese Fucsovics, ma come gia' nel primo turno contro Tiafoe sale di livello nei momenti

decisivi e alla fine chiude col punteggio di 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3: sabato nel match di terzo turno Fognini trovera' l'americano Sandgren, battuto nei due precedenti confronti. Tornera' in campo sabato anche Berrettini, che oggi si e' sbarazzato agevolmente del cipriota Baghdatis, all'ultimo torneo della carriera: 6-1, 7-6, 6-3 il punteggio per il romano, atteso ora dall'argentino Schwartzman contro il quale ha perso di recente sulla terra del Foro Italico. Domani torna invece in campo Fabbiano, primo azzurro a cercare la qualificazione agli ottavi contro lo spagnolo Verdasco.

Negli altri match odierni hanno vinto Federer (contro Clarke) e Nadal (con Kyrgios), fuori Isner e Cilic. Tra le donne sorprendente eliminazione della tedesca Angelique Kerber, campionessa in carica a Wimbledon, sconfitta 2-6, 6-2, 6-1 dall'americana Davis. Fatica ma passa al terzo turno, invece, Serena Williams.

