Rifiuti, Polizia locale di Modica sanziona decine di sporcaccioni

Giro di vite della Polizia Locale di Modica contro chi non rispetta le norme dell’igiene urbana nel territorio comunale. La polizia locale, in questi giorni, ha visionato settanta filmati e altri sono in corso di analisi da parte della sezione “Giudiziaria”, diretta dal commissario Ignazio Bonomo, tesi a debellare il fenomeno del mancato conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori della differenziata.

In particolare quattro persone sono state sanzionate per abbandono rifiuti speciali (600 euro ciascuno), sessantotto le persone sanzionate per 50 euro ciascuno proprio per non avere effettuato il conferimento nei cassonetti come prevede la regola, abbandonando, dunque, i rifiuti fuori dai contenitori, contravvenendo, pertanto, alle ordinanze sindacali del 19 e del 30 luglio 2018, e creando, di fatto, discariche e anche abbandono e utilizzo dei sacchi di plastica neri. Le immagini della videosorveglianza installata nelle postazioni di raccolta dei rifiuti hanno provocato la contestazione delle sessantotto sanzioni amministrative per altrettante utenze domestiche. Sanzionati anche due automobilisti che avevano lanciato dai finestrini delle loro auto in movimento, sacchi di spazzatura ai bordi della sede stradale. In questo caso viene applicato il Codice della Strada. Denunciato, infine, il titolare di una casa di casa di riposo per abbandono di rifiuti speciali.