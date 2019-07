Vittoria, precipita in auto in un dirupo, recuperato dai Vigili del Fuoco

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare la vittima di un incidente autonomo registrato ieri pomeriggio in territorio di Vittoria. Alle 15.48 di ieri la sala operativa del Comando provinciale ha disposto l’invio di squadre con al seguito personale S.A.F., personale specializzato in tecniche di derivazione speleo alpinistico fluviale, in c.da Castellaccio.

Lungo una stradella parallela alla S.S. 115 tratto Vittoria-Comiso, il conducente di una autovettura precipitata in un dirupo profondo oltre 100 metri, sbalzato fuori, si fermava fra le canne della riserva naturale dei Pini D’Aleppo. Personale Vigilfuoco immediatamente adoperatosi per il recupero, si è reso rapidamente conto che non poteva raggiugere il malcapitato ed ha richiesto quindi l’intervento dell’elicottero del nucleo operativo di Catania, prontamente intervenuto. Con l’elicottero in “OVERING” personale elisoccorritore Vigilfuoco, agganciato al verricello del velivolo, si è calato nel dirupo, ed utilizzato le tecniche acquisite, ha legato il malcapitato alla barella Kong in dotazione, recuperandolo sul velivolo. L’atterraggio del velivolo VV.F., nell’area di sosta dell’ambulanza del 118 ha consentito di trasferire rapidamente il malcapitato sull’ambulanza per le prime cure ed il contestuale trasporto in ospedale. Sul posto per gli accertamenti di competenza i Carabinieri di Vittoria.