Bancarelle San Pietro a Modica, multati venti furbetti

Venti ambulanti della Fiera di San Pietro a Modica non hanno pagato l’occupazione di suolo pubblico e per questo sono stati sanzionati. I commercianti avevano ottenuto gli spazi per la vendita di prodotti all’interno della Fiera, dal 27 al 29 giugno, ma poi furbescamente, non hanno pagato la tassa.

Agli ambulanti sono stati notificati verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico da parte della sezione “Annona e Commercio” della Polizia Locale. Non erano nella lista originaria degli aventi diritto, cioè di chi aveva presentato regolare domanda per partecipare all’evento commerciale. Tra le ottantacinque istanze, regolarmente accettate dagli uffici preposti, venticinque operatori non si erano presentati per cui, come previsto nel regolamento, le aree rimaste inutilizzate sono state assegnate per sorteggio con l’obbligo, per gli ambulanti interessati, di mettersi in regola attraverso il versamento della prevista tassa. Questi, invece, dopo avere collocato i propri stand non hanno provveduto al ritiro ed al pagamento della concessione.

Solo cinque si sono messi in regola, gli altri hanno disatteso all’obbligo per cui, a seguito di accertamenti incrociati da parte della polizia locale, sono stati sanzionati con verbali da 173 euro ciascuno. “Ovviamente – spiega il comandante Rosario Cannizzaro – come da prassi, abbiamo trasmesso gli atti all’Ufficio Tributi per il recupero delle somme non versate”. “Anche l’anno scorso – dice l’assessore alla polizia locale, Pietro Lorefice – si era verificato lo stesso problema . Allora furono diciotto gli inadempienti, tutti, ovviamente, multati”.