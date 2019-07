Luppolandia a Giarratana: il regno della birra: ecco quando

A Giarratana arriva “Luppolandia, il regno della birra”. Cosa c’è di meglio per combattere l’afa estiva se non bere un buon boccale di birra fresca? E’ il punto di partenza del nuovo evento promosso a Giarratana da Puma Events che, con il patrocinio del Comune, ha organizzato per venerdì 12 e sabato 13 luglio “Luppolandia – Il regno della birra”.

A fare da cornice alla degustazione di varie marche di birra, che prenderà il via alle 18, il suggestivo quartiere de “O’ Cuozzu”, il museo a cielo aperto della vecchia Giarratana. Ci sarà anche l’area food per accogliere al meglio gli ospiti. E poi l’immancabile intrattenimento con il dj set del 12 luglio mentre il sabato arriveranno i Frijda in concerto che proporranno, tra l’altro, alcuni brani del loro repertorio tra cui il singolo “Mentre muori di piacere” trasmesso anche da molte radio nazionali. La band catanese ha scelto il proprio nome per onorare la pittrice messicana Frida Kahlo.

“Stiamo organizzando due giorni – afferma Giacomo Puma della Puma Events – che, sulla scorta di eventi analoghi promossi già in passato, puntano molto sull’aggregazione e sulla voglia di stare assieme oltre che sulla possibilità di bere una buona birra in uno scenario unico, quello del Cuozzu. Un evento che, naturalmente, è aperto anche a chi arriva da fuori Giarratana e intende godersi nella maniera migliore le fresche serate che solo la Perla degli Iblei è in grado di garantire. E dopo il caldo di questi giorni se ne avverte il bisogno. Invitiamo tutti a esserci, a partecipare, con un unico comune denominatore: quello della spensieratezza”.