Caro Lorenzo questa volta cantiamo noi!

Con un evento singolare organizzato da Piccolo Principe Onlus, negli spazi del centro commerciale Le Masserie, si chiude il prossimo sabato 13 luglio la campagna di sensibilizzazione per le donazioni del 5x1000 all’associazione iblea.

“In questo tre mesi abbiamo fatto un percorso straordinario – dice la presidente di Piccolo Principe Melania Firrito - che ci ha permesso di entrare in contatto con tanta gente. Con l’aiuto delle nostre famiglie, degli educatori e dei volontari, abbiamo portato fuori dai nostri centri la realtà, la quotidianità dei nostri bambini ed il lavoro che svolgiamo. Abbiamo cominciato lo scorso aprile un nuovo percorso fuori dalla Sicilia che ci auguriamo possa portare presto nuovi frutti e sinergie funzionali per garantire sempre maggiore assistenza ai nostri piccoli ospiti.

Un cammino fatto da tutti con estremo impegno, con il sorriso e la presenza costante del cantante Lorenzo Licitra, testimonial della nostra campagna e sostenitore autentico di tutte le nostre attività nel corso di questi mesi. Per questo – continua Melania Firrito – abbiamo pensato di fare noi un piccolo gesto, con il quale ci auguriamo di poter esprimere quanto grande è stato il suo supporto in questo progetto. Abbiamo chiesto la collaborazione del coro Mariele Ventre di Ragusa, diretto dalla maestra Giovanna Guastella, per dedicare a Lorenzo le sue canzoni ed il fondamentale supporto del centro commerciale Le Masserie, che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta ed a messo a disposizione i propri locali. Insieme a noi anche i partners che ci hanno accompagnati in questo cammino: Cappello Group spa, Radio Sole e Agieffe Servizi”. Saranno proprio i piccoli artisti del coro Mariele Ventre a “cantarle” a Lorenzo, spiega Gianni Portelli, art director della campagna 5x1000 “è Essenziale”, che volgerà al termine nei prossimi giorni.

“Volevamo lasciare un ricordo che potesse far comprendere a Lorenzo quanto prezioso sia stato il suo contributo – racconta Gianni Portelli - Ritengo che un musicista possa sentirsi gratificato quando il frutto delle sue fatiche arriva al pubblico e quest’ultimo lo faccia diventare parte della propria storia. Ognuno di noi lega la propria vita alla musica in maniera più o meno consapevole. La musica di Lorenzo Licitra ci ha accompagnati negli anni ed in special modo in quest’ultimo periodo. I bambini, le famiglie e tutti coloro i quali vivono con intensità l’associazione, non potranno che legare per sempre le sue note a questa bella storia”. Sarà dunque una grande festa, sempre a cuor leggero, com’è nello stile di Piccolo Principe, con il sorriso e l’arrivederci ai nuovi progetti già in cantiere.

Una festa alla quale non poteva mancare Lorenzo, che sarà a Ragusa in veste ufficiale per la prima volta dall’uscita del suo ultimo singolo “Sai che ti ho pensato sempre”, vero tormentone di questa calda estate 2019. “Dopo la splendida esperienza dello scorso marzo, pensavo non avrei più potuto stupirmi di nulla con Piccolo Principe. Ed invece ci risiamo, mi hanno sorpreso nuovamente – racconta il noto artista vincitore di X-Factor - Trovo questa sinergia fra l’Associazione ed il coro Mariele Ventre di Ragusa, al quale sono legato da profondo affetto per aver rappresentato il mio primo incontro pubblico col canto, emozionante come uomo e come artista.

Non potevo non essere presente a questa festa, la celebrazione della solidarietà della nostra gente che sa unirsi per creare storie uniche”. Ultimi giorni, dunque, per donare il 5x1000 a Piccolo Principe onlus. Basta firmare il modello della dichiarazione dei redditi nello spazio riservato a: “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” inserendo nello spazio riservato il numero di codice fiscale 920 248 108 86. L’appuntamento è per sabato 13 luglio, dalle ore 18:30 con la festa del bel canto, con un ospite d’eccezione, tanti piccoli straordinari artisti ed una buona dose di foto ricordo!