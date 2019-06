Ragusa, tessera libera circolazione anziani su mezzi Ast

Il Settore VII – Servizi alla persona, rende noto agli anziani il cui reddito non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche e che abbiano superato l’età utile per il conseguimento della pensione sociale, che è possibile fare richiesta ai Comuni di residenza per ricevere una tessera di libera circolazione sui mezzi A.S.T. ( Legge regionale n. 87 del 6.5.1981).

L'istanza dovrà essere presentata da giorno 1° luglio 2019 fino al 23 agosto 2019, unicamente su apposito modulo predisposto dal Comune, corredata da attestazione ISEE in corso di validità, da documento di riconoscimento e fototessera, presso gli uffici del Centro Diurno per anziani di via G. Di Vittorio, 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o direttamente al protocollo generale dell’Ente. Per eventuali ulteriori informazioni si può telefonare al Centro stesso (0932/244245). Sul sito istituzionale dell'Ente nello spazio “In evidenza” è pubblicato il testo completo del bando e lo schema di domanda da prestare.