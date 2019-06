Dieta strong del pompelmo per dimagrire in fretta 4 kg

La dieta strong del pompelmo può far dimagrire fino a 4kg in una settimana. E’tra le diete più fresche ed ideali per l’estate in quanto aiuta a combattere il caldo ed è ottima per fare il pieno di vitamina C.

Il pompelmo è stato oggetto di vari studi negli anni ed è emerso che migliora il metabolismo degli zuccheri ed aiuta a bruciarli in fretta impedendo così che si trasformino in grasso. Grazie alla vitamina C il pompelmo è ritenuto un ottimo rimedio per proteggere la pelle dai raggi del sole, migliora la circolazione del sangue e potenzia le difese immunitarie. Alcuni ricercatori sostengono anche che il succo di pompelmo ha un effetto anoressizzante: riduce il senso di fame e permette di controllare meglio l'appetito. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta strong del pompelmo per dimagrire circa 4 kg in una settimana.

Lunedì: colazione con un caffè d'orzo con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate con un cucchiaino di miele. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: una porzione di spaghetti ai peperoni, un’insalata verde mista e un bicchiere di succo di pompelmo e succo di limone. Merenda: un succo di pompelmo. Cena: minestrone preparato con 200 g di verdure miste: carote, spinaci, pomodori, zucchine, insalata di scampi e un bicchiere di succo di pompelmo. Martedì: colazione con un caffè d'orzo con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate con un cucchiaino di miele. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: insalata di cuscus con menta e pomodorini, una macedonia di frutta senza aggiunta di zucchero e un pompelmo. Merenda: un tè verde con menta. Cena: una bistecca di manzo da 120 g cotta alla griglia oppure in una padella antiaderente senza l'aggiunta di olio o burro, unìinsalata di pomodoro e un sorbetto di pompelmo.

Mercoledì: colazione con un caffè d'orzo con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate con un cucchiaino di miele. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: una porzione di pasta integrale alla caprese e un pompelmo. Merenda: un tè verde con succo di pompelmo. Cena: una crema tiepida di verdure con 200 g di zucchine, 100 g di patate e 50 g di cipolla, bresaola al pompelmo e rucola. Giovedì: colazione con un caffè d'orzo con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate con un cucchiaino di miele. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: una porzione di riso ai frutti di mare, insalata mista condita con il succo di un pompelmo. Merenda: un tè verde con succo di pompelmo. Cena: una crema tiepida di verdure, insalata di pollo e spiedini di frutta con pompelmo, melone e ananas.

Venerdì: colazione con un caffè d'orzo con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate con un cucchiaino di miele. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: insalata di riso, insalata mista di verdure e un pompelmo. Merenda: un tè verde con succo di pompelmo. Cena: orata al pompelmo, verdure grigliate e un pompelmo. Sabato: un caffè d'orzo con un cucchiaino di zucchero e due fette biscottate con un cucchiaino di miele. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: una porzione di penne con zucchine e calamari, insalata di pomodori e cipolla e il succo di un pompelmo. Merenda: un tè verde con succo di pompelmo. Cena: minestrone freddo, insalata di pesce e una macedonia con more e pompelmo.

Domenica: colazione con un caffè d'orzo con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate con un cucchiaino di miele. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: una bruschetta al pomodoro, involtini di zucchine e una macedonia di frutta compreso il pompelmo. Merenda: un tè verde con succo di pompelmo. Cena mix di verdure e cereali, salmone al cartoccio e un pompelmo o sorbetto di frutta con pompelmo e pesca. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta.

Questo tipo di alimentazione non e’ adatto a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e non va assolutamente seguita senza aver prima chiesto il parere di un nutrizionista. La dieta strong del pompelmo non è adatta a tutti soprattutto non è adatta a chi assume giornalemente dei medicinali in quanto può interferire con gli effetti della terapia. La dieta, lo ribadiamo ancora una volta, va sempre preparata da uno specialista in abase alle caratteristiche della singola persona.