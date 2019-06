Whatsapp, segreto per recuperare i messaggi cancellati

Esiste un metodo segreto ma legale e gratuito per recuperare i messaggi cancellati appositamente su Whatsapp, dopo il loro invio. In realtà questa non è disponibile direttamente nell’app, ma grazie ad una soluzione esterna. Scaricando infatti WAMR, tutti gli utenti potranno recuperare i messaggi che sono stati cancellati dopo il loro invio.

Non ci saranno dunque più dubbi in merito al messaggio che mancherà e potrete farlo senza che il mittente ne venga a conoscenza. Tutto ciò è possibile grazie alla possibilità di WAMR di tenere a mente le notifiche in arrivo. L’app è gratuita e potete trovarla sul Play Store di Google o magari tramite APK sul web.