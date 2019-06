Glicemia alta: come abbassarla con tisane ed infusi

La glicemia alta si può combattere con alcuni rimedi naturali ovvero tisane ed infusi, stando attenti all’alimentazione, praticando attività fisica regolarmente. In particolare tra i rimedi naturali possono essere utili alcune piante assunte mediante delle tisane o sotto forma di estratti omeopatici.

In particolare il sambuco, che stimola la produzione di insulina, il mirto, che agisce sull’assorbimento degli zuccheri grazie al principio attivo del mirtolo, l’eucalipto, che, attraverso i polifenoli e i tannini, riduce la produzione di glucosio, l’opuntia e il ginseng americano, che limitano l’assorbimento del glucosio a livello intestinale. Tra le tisane o infusi per abbassare la glicemia ci sono anche la tisana al ginseng, l’infuso di cannella e l’infuso di foglie di mango. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i benefici e come si preparano le tisane e gli infusi per abbassare la glicemia alta.

La tisana al ginseng e le proprietà: anche la radice di ginseng aumenta la sensibilità all’insulina e ne potenzia l’efficacia. Se la cannella non è la vostra spezia preferita o semplicemente quando volete variare sapore, potete sfruttare l’azione riequilibrante del ginseng sui livelli di glucosio nel sangue. Ecco come si prepara la tisana al ginseng per abbassare la glicemia alta. Ingredienti: un bicchiere d’acqua e un pezzo di radice di ginseng.

Infuso di cannella e proprietà - La cannella è una spezia dalle proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antibatteriche. È, soprattutto, un buon complemento alla terapia farmacologica anti-diabetica, poiché è in grado di abbassare la glicemia nel sangue. Questa spezia, così comune nelle nostre case, migliora la sensibilità all’insulina; stimola l’assorbimento del glucosio da parte del tessuto adiposo e muscolo-scheletrico e lo inibisce, invece, a livello intestinale. Aumenta, allo stesso tempo, la secrezione di insulina. Questo è il motivo per cui ai diabetici si consiglia di bere regolarmente una tisana alla cannella. Ecco cosa serve per preparare l’infuso di cannella, ingredienti: una stecca di cannella, una tazza di acqua. Ecco come si prepara: mettete a scaldare l’acqua. Una volta raggiunta l’ebollizione, aggiungete la stecca di cannella. Lasciatela bollire per pochi minuti. Trascorso questo tempo, spegnete il fuoco e lasciate in infusione. Togliete la stecca e bevete. Potete consumare questa tisana da 1 a 2 volte al giorno.

Infuso di foglie di mango per abbassare la glicemia alta - Le foglie di mango stimolano la produzione di insulina, di conseguenza si tratta di un ingrediente adatto a preparare gustose tisane per abbassare la glicemia. Ottime anche per trattare in modo naturale malattie quali ipertensione, asma o altre condizioni temporanee come la diarrea. Contengono flavonoidi, acido gallico, acido caffeico e vitamine A, B e C. Si può godere dei benefici di queste sostanze a condizione che vengano consumate in modo regolare. Ecco quali ingredienti occorrono per preparare l’infuso di foglie di mango. Ingredienti: un litro di acqua, 10 foglie di mango. Preparazione: riscaldate l’acqua e, appena bolle, aggiungete le foglie di mango. Lasciatele bollire per qualche minuto. Spegnete il fuoco. Filtrate e bevete.

I consigli sopraelencati sono indicativi e non vanno sostituiti ad eventuali trattamenti terapeutici. Infine come facciamo sempre raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di utilizzare qualsiasi infuso o tisana alle erbe. Quando si soffre di diabete o altre patologie bisogna sempre seguire le indicazioni poste dal proprio medico o di uno specialista.