Menopausa, dieta e cibi per dimagrire e non ingrassare: menù

La dieta della menopausa per dimagrire e non ingrassare prevede il consumo di una serie di alimenti che aiutano a restare in forma. La menopausa non è una malattia ma un momento fisiologico della vita della donna che coincide con il termine della sua fertilità.

In genere si verifica tra i 45 ed 55 anni di età, ma non sono rare menopause precoci e tardive. Già alcuni mesi prima della cessazione delle mestruazioni si osservano alterazioni del ciclo mestruale (mestruazioni ravvicinate e abbondanti oppure più distanziate tra di loro). Nello stesso periodo le ovaie cessano la loro attività e, di conseguenza, diminuisce nel sangue la quantità degli estrogeni, cioè di quegli ormoni prodotti fino allora dalle ovaie. La diminuzione degli estrogeni può provocare alcuni disturbi e sintomi, sia di natura neurovegetativa (vampate di calore, sudorazioni profuse, palpitazioni e tachicardia, sbalzi della pressione arteriosa, disturbi del sonno, vertigini, secchezza vaginale e prurito genitale), sia di natura psicoaffettiva (irritabilità, umore instabile, affaticamento, ansia, demotivazione, disturbi della concentrazione e della memoria, diminuzione del desiderio sessuale).

Le conseguenze più importanti del calo degli estrogeni sono: l'aumento del rischio cardiovascolare (infarto cardiaco, ictus cerebrale, ipertensione), le patologie osteoarticolari, in particolare l’aumento dell’incidenza dell’osteoporosi. La prevenzione delle complicanze cardiovascolari e osteoarticolari può essere messa in atto fin da subito. Come prima mossa occorre seguire un regime dietetico controllato. Nella scelta degli alimenti è bene privilegiare quelli integrali, poiché più ricchi di fibra alimentare, vitamine e sali minerali.

Il principio guida deve essere la varietà con moderazione, tagliando fuori i grassi in eccesso e i cibi troppo salati, bevendo almeno 25 ml di acqua per kg corporeo e privilegiando le spezie. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta della menopaura per dimagrire e non ingrassare in un esempio di menù settimanale. Lunedì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con 30 gr di cereali. Spuntino: una pesca. Pranzo: 50 gr di pasta alle verdure, un trancio pesce spada con contorno di insalata mista e un pesca. Spuntino: un frutto. Cena: 200 gr di pollo ai ferri con contorno di cavolfiore, 40 gr di pane , preferibilmente integrale e due albicocche.

Martedì: colazione con un vasetto di yogurt magro con 30 gr di cereali o due biscotti secchi. Spuntino: una mela. Pranzo: 50 gr di riso con olio, 2 uova con contorno di bieta cotta al vapore e un frutto. Spuntino: una pera. Cena: 150 gr di prosciutto crudo, senza grasso, insalata mista, 40 gr di pane integrale e una fetta di anguria. Mercoledì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con una fetta di pane integrale con marmellata. Spuntino: una spremuta. Pranzo: 50 gr di pasta al pomodoro, un hamburger con contorno di insalata verde e una pesca. Spuntino: un frutto. Cena: una confezione di tonno al naturale, con contorno di pomodori, 40 gr di pane e due prugne.

Giovedì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con 4 fette biscottate. Spuntino: un vasetto di yogurt magro. Pranzo: 50 gr di riso alle verdure, carne ai ferri, verdure cotte al vapore e una fetta di anguria. Spuntino: due fette di ananas. Cena: 200 gr di spigola con contorno di insalata e pomodori, 40 gr di pane e un frutto. Venerdì: colazione con un vasetto di yogurt magro con una fetta di pane integrale con il miele. Spuntino: una spremuta. Pranzo: 50 gr di pasta con i pomodorini, tacchino ai ferri con contorno di insalata mista e una pera. Spuntino: una pesca o una fetta di anguria. Cena: 200 gr di bresaola con contorno di rughetta, 40 gr di pane e due albicocche.

Sabato: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con 4 fette biscottate con il miele. Spuntino: una spremuta di agrumi. Pranzo: 50 gr. di riso alle verdure, pollo ai ferri con verdura cotta, possibilmente al vapore o alla griglia e due prugne. Spuntino: un frutto. Cena: 200 gr di sogliola con contorno di insalata e pomodori, 40 gr di pane e una pera. Domenica: colazione: un vasetto di yogurt magro con 30 gr di cereali. Spuntino: una spremuta. Pranzo: 50 gr di pasta con pomodoro fresco, manzo ai ferri, una porzione di verdure cotte al vapore e due albicocche. Spuntino: un frutto. Cena: 200 gr di tonno al naturale con insalata mista, 40 gr di pane e due albicocche.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie. Infine ricordiamo che la diate sopraindicata è solo indicativa e che non va seguita senza aver prima sentito il parere del proprio medico di famiglia o di uno specialista.