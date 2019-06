Stasera piove, ma sabato e domenica caldo record negli iblei

Stasera qualche precipitazione sparsa anche a carattere temporalesco potrebbe caratterizzare le previsioni meteo di questo ultimo giovedì del mese di giugno, ma per sabato e domenica sono previsti due giorni di gran caldo. Sabato in particolare la colonnina di mercurio arriverà a sfiorare i 40° e quello che si preannuncia in territorio ibleo è un fine mese davvero torrido.

L'estate è ormai nel pieno svolgimento e le spiagge sono già state prese d'assalto anche negli scorsi weekend. Il mare calmo e le condizioni meteo favorevoli hanno spinto molti villeggienti ad anticipare il trasferimento nelle case di villeggiatura. Il primo di luglio la colonnina scenderà sotto i 30° ma per il due luglio tornerà ad alzarsi fino a 33-34°.