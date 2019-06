Siracusa si avvicina il debutto dei "Teatri di pietra"

Si avvicina il debutto del Festival dei Teatri di Pietra, che avverrà sabato 13 luglio alle 21 nella straordinaria cornice del Teatro Greco di Siracusa. Il Festival dei Teatri di Pietra si snoda nei tre principali teatri antichi siciliani - Siracusa, Taormina e Tindari - dove il Coro Lirico Siciliano, Ente organizzatore, porterà Tosca, Cavalleria Rusticana, Fuoco di Gioia Opera Gala e Nigra Sum.

La rassegna operistica si distingue anche per la qualità degli interpreti scelti per impersonare i ruoli principali, essendo l'unica in Sicilia a schierare nei ruoli principali tre grandi artisti, provenienti dai maggiori teatri del mondo, dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York, come Svetla Vassileva (Tosca), Marcello Giordani (Cavaradossi) e Alberto Mastromarino (Scarpia), accanto a Claudio Levantino e Adonà, oltre ai due complessi artistici di assoluto prestigio internazionale come il Coro Lirico Siciliano, istruito, come sempre, dal suo maestro stabile Francesco Costa, e l'Orchestra in residence, curata dall'ispettore Stefano Frisenna. La sicura e importante bacchetta di Gianluca Marcianò assicurerà una ottima concertazione, che guiderà verso il successo musicale dell'evento, mentre Alessandro Cecchi Paone, darà una lettura registica innovativa ma nel solco della tradizione, coadiuvato da Anna Aiello, regista collaboratore e da Claudio Mantegna, disegnatore luci.

Ampio spazio anche alle professionalità siracusane con la partecipazione del Coro di Voci Bianche diretto da Mariuccia Cirinnà. Le caravaggesche scene disegnate da Alfredo Troisi, i costumi della Sartoria Pipi e i reparti tecnici della TED Eventi completeranno un quadro che parla di eccellenza e che si prefigge lo scopo di riportare l'opera a ciò che realmente è: sogno, incanto, magia. Il capolavoro del maestro toscano sarà poi replicato in altri due gioielli dell'architettura greca, il Teatro Antico di Taormina (30 luglio ore 21,30) e il Teatro Greco di Tindari (4 agosto ore 21).