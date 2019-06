Dieta del riso e del tonno per dimagrire 3 kg e appiattire la pancia

La dieta del riso e del tonno può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una dieta ideale per appiattire la pancia in pochi giorni grazie alle proprietà del riso e del tonno e al consumo di fibre contenute nelle verdure.

Il riso, soprattutto quello integrale, ha un forte potere purificante, grazie al contenuto di potassio e alla scarsa presenza di sodio il che facilita la diuresi e l’espulsione dei liquidi in eccesso. Inoltre contiene molte fibre stimolando così il transito intestinale e aiutando così a contrastare il gonfiore addominale. Ecco cosa si manngia della dieta del tonno e del riso per dimagrire fino a 3 kg in una settimana e appiattire la pancia. Colazione: un tè un caffè senza zucchero e due frutti. Spuntino: uno yogurt scremato cereali integrali. Pranzo: tonno e riso, meglio se integrale, una porzione di verdura cruda in insalata o cotta al vapore.

Merenda: una spremuta d’arancia e un toast di pane integrale con una fettina di formaggio light. Cena: tonno al naturale e riso e una porzione di verdura . La dieta del riso e del tonno è tra le deite ideali in estate perché ricca di alimenti freschi che danno benessere alla salute e contrastano il caldo. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.

Infine ricordiamo che si tratta di uno schema indicativo e che la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.