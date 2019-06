Ragusa, lunedì si celebra la natività di San Giovanni Battista

Lunedì si celebra la Natività di San Giovanni Battista. In Cattedrale, a Ragusa, sono ben nove le celebrazioni eucaristiche programmate nel corso della giornata affinché fedeli e devoti possano tributare i dovuti onori al patrono della città e della diocesi di Ragusa. Intanto, alle 8, alle 12 e alle 17,30 è previsto il suono festoso di campane e lo sparo di colpi a cannone.

La santa messa delle 7 sarà presieduta da don Giovanni Cavalieri, quella delle 8 da don Giuseppe Ramondazzo e quella delle 9 da don Giuseppe Cabibbo. Alle 10 la messa presieduta da don Graziano Martorana, alle 11 da don Pietro Floridia e alle 12 la santa messa presieduta da don Riccardo Bocchieri e animata dalla corale del gruppo Rinnovamento nello spirito. Nel pomeriggio, alle 18 la santa messa sarà presieduta da don Giorgio Occhipinti e animata dalla corale San Giovanni Battista diretta da Nella Patanè, all’organo il maestro Giovanni Arestia. La santa messa delle 19,30, invece, sarà presieduta da don Giovanni Nobile e animata dalla corale della Cattedrale di Ragusa diretta da Rita La Terra, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

L’ultima messa della giornata, quella delle 20,30, sarà presieduta dal parroco della Cattedrale, don Giuseppe Burrafato, e partecipata dal gruppo “Portatori del fercolo di San Giovanni Battista. Ad animare la funzione religiosa la corale giovanile della Cattedrale. Durante la celebrazione delle sante messe di lunedì saranno raccolte, con apposite buste, le offerte dei fedeli per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. Il parroco, don Giuseppe Burrafato, invita i devoti e i fedeli a partecipare alle iniziative religiose programmate in occasione della solennità della Natività di San Giovanni Battista.