In viaggio con Justine a Ragusa, oggi 22 giugno su Bike Channel

La puntata di “In viaggio con Justine” girata a Ragusa un mese fa andrà in onda oggi, 22 giugno, alle 21.15 su Bike Channel. “Dopo avere visto le bellezze della nostra città su SkyArte, continua l’opera di promozione del nostro territorio, questa volta con un programma televisivo

dedicato al cicloturismo ed agli amanti dello sport condotto dalla bravissima Justine Mattera – spiega l’assessore al Turismo e Spettacolo Francesco Barone - Durerà 30 minuti durante i quali si vedranno i luoghi più suggestivi del nostro territorio. Andrà in onda per oltre un mese e sarà seguito da tantissime persone che potranno così apprezzare la ricchezza della nostra terra. Un’occasione promozionale voluta fortemente da me e dal sindaco Peppe Cassì, resa possibile grazie alla collaborazione di Peppe Bascietto che ha curato i contatti con la produzione del programma”.