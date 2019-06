Dieta dello yogurt dei 5 giorni per dimagrire 2 kg: grazie a fermenti lattici

La dieta dello yogurt è la dieta ideale per dimagrire 2 kg in 5 giorni. E’ una dieta che consente di perdere peso grazie ai fermenti lattici contenuti nello yogurt che aiutano a riequlibrare la flora batterica intestinale. La dieta dello yogurt prevede nello schema alimentare dietetico di ogni giorno anche il consumo di tanta frutta e verdura.

La dieta dello yogurt non può essere seguita oltre i 5 giorni e non è adatta a tutti ed in particolare a chi soffre di colon irritabile, diabete o altre patologie importanti. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo prima di seguire questo regime alimentare dietetico di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista. Ma vediamo pora cosa si mangia nei 5 giorni della dieta dello yogurt per dimagrire 2 kg. Ogni giorno appena svegli bisogna bere un bicchiere di acqua con il succo di un limone o semplicemente un bicchiere di acqua tiepida.

Lunedì: colazione con una tazza di tè senza zucchero e 300 g di yogurt magro. Spuntino: una fetta di anguria. Pranzo: un piatto di brodo vegetale con verdure fresche e 300 g di yogurt magro. Merenda: una tazza di tè senza zucchero, 300 g di yogurt magro, frutta a volontà (mele, pere, albicocche, fragole, ananas, kiwi, agrumi). Cena: minestrone di verdura e 300 g di yogurt magro. Prima di andare a letto: una tazza di camomilla e 3 prugne secche. Il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: colazione con una tazza di tè senza zucchero, 300 g di yogurt magro e 3 biscotti secchi integrali.

Pranzo: un piatto di brodo vegetale, 300 g di yogurt magro e frutta mista a volontà (mele, pere, albicocche, fragole, ananas, melone, kiwi, agrumi). Merenda: una tazza di tè senza zucchero, 300 g di yogurt magro e frutta mista a volontà. Cena: pesce alla griglia, insalata mista di verdura, un panino integrale e una spremuta d’arancia senza zucchero. Prima di andare a letto: una tazza di camomilla con un cucchiaino di miele e 3 prugne secche.