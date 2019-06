Dieta mima digiuno Longo o della longevità per dimagrire e contro invecchiamento

La dieta mima digiuno o dieta della longevità continua a suscitare grande attenzione sul web non solo perché aiuta a dimagrire ma anche perché migliora il benessere e la salute dell'organismo e allunga la vita. La dieta mima digiuno è stata ideata dal professore Valter Longo.

Ma cos’è la dieta mina digiuno? La dieta mima digiuno è simile ad una dieta vegetariana, ma con l’aggiunta di pesce. Questo infatti contiene grassi buoni come l’Omega-3, a differenza della carne, che va evitata più possibile. Le proteine di origine animale infatti accelerano l’invecchiamento e favoriscono l’insorgenza di tumori ed è meglio assumerle grazie a legumi. La dieta mimo digiuno inoltre elimina gli zuccheri o comunque alimenti a basso indice glicemico. Il risultato è quello di una restrizione calorica che favorisca il rinnovamento cellulare e faccia pulizia delle cellule malate.

Ma come funziona la dieta mima digiuno? La dieta mima-digiuno consiste nel mangiare molto poco, eliminando i cibi che stimolano la produzione di insulina e dell’ormone della crescita, digiunando ciclicamente. Si riduce del 50% l’apporto calorico rispetto alla normalità. In questo modo si potrà vivere più a lungo e in salute. La stima del Dottor Longo è di lunga vita…110 anni!. la dieta mima digiuno oltre a far dimagrire è una dieta che svolge una funziona brucia grassi. Costringendo il corpo a nutrirsi senza proteine, l’organismo è costretto a ricorrere a risorse alternative e quindi attingerà alle scorte di grasso.

I benefici sono immediati: diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari, cancro e diabete, mentre la vita si allunga. Tra i benefici, di non poco conto è quello associato alla chemioterapia. Chi si sottopone alle tradizionali terapie anticancro gioverà di questo regime alimentare, che oltre a contrastare il tumore riduce gli effetti collaterali della chemio. La dieta mima digiuno si può seguire con o senza kit, ma sempre previo consulto con un medico esperto, è assolutamente da evitare il fai da te. Senza il kit preparato dovremo essere più ligi ed attenti alle indicazioni, quindi fare attenzione ad utilizzare pochi zuccheri e poche proteine animali.

Gli alimenti che si possono mangiare sono: zuppe e minestroni, frutta secca, pomodori, broccoli e sempre tanto olio. Sia che si utilizzi il kit che non, è bene integrare la dieta con integratori, specialmente quelli di Omega-3, Omega-6 e i multivitaminici. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta mima digiuno non è indicata per la donna in gravidanza o che allatta. Non possono seguirla i soggetti a rischio di anoressia nervosa, gli anziani cardiopatici, i diabetici e quelli con il colesterolo alto.