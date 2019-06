Cioccolato Igp Modica, attività formativa degli assistenti tecnici

Cioccolato di Modica IGP, si è svolta dal 17 al 19 giugno l’attività formativa degli assistenti tecnici che supporteranno, a richiesta, le imprese del Consorzio nelle procedure di registrazione del prodotto certificato Cioccolato di Modica IGP. Hanno formato oggetto della formazione: il Disciplinare di produzione della IGP; il Piano di Controllo CSQA nonché tutta la normativa sulla etichettatura.

L’attività formativa, coordinata dal Direttore del Consorzio Nino Scivoletto, ha registrato la presenza del Dott. Michele Zema, Direttore Commerciale di CSQA, nonché del Dott. Raimondo Catzeddu, Responsabile di Prodotto – Divisione Dop, Igp e Stg di Csqa. Per alcune imprese del Consorzio è stata l’occasione per verificare la loro posizione rispetto alle procedure produttive Igp in fase di attuazione; i neoassistenti hanno incontrato le aziende: Di Lorenzo, Antica Dolceria Rizza, Luchino, Tipico Barocco, Dolce Arte, Nacrè, Ciokarrua, Caffè dell’Arte, Chantilly, Dolcezze Modicane. Tutte le imprese del Consorzio potranno, a decorrere dal 1° luglio prossimo, richiedere alla Direzione del Consorzio interventi di assistenza tecnica che saranno eseguiti da uno dei tecnici Paola Cicero, Giammarco Covato o Gianni Frasca.