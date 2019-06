Dieta estiva per dimagrire pancia e fianchi: 4 kg in 7 giorni

La dieta estiva per dimagrire pancia e fianchi aiuta a perdere peso mangiando una grande varietà di alimenti. E’ una dieta che può far dimagrire fino a 4 kg in 7 giorni. La dieta per dimagrire pancia e fianchi si basa sul consumo di proteine e tanta frutta e verdura.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù settimanale per dimagrire fino a 4 kg in 7 giorni. Ecco la dieta per dimagrire pancia e fianchi. Lunedì: colazione con un tè verde o caffè d’ orzo; 3 fette biscottate integrali cn un cucchiaino di miele. Pranzo: 80 g di gnocchi di patate alla salvia. Merenda: tre albicocche. Cena: 150 g di petto di pollo; 60 g di pane integrarle. Martedì: colazione con un tè verde o caffè d’ orzo; 3 fette biscottate integrali cn un cucchiaino di miele. Pranzo: 50 g di riso allo zafferano. Merenda: una tazza di ciliegie. Cena: 60 g di pane integrale; 200 g di pesce (palombo o merluzzo) condito con pomodoro, olive nere e origano.

Mercoledì: colazione con un tè verde o caffè d’ orzo; 3 fette biscottate integrali cn un cucchiaino di miele. Pranzo: 60 g di pennette integrali pomodoro e basilico. Merenda: una fetta di anguria. Cena: 150 g di coniglio al forno; 60 g di pane integrale. Giovedì: colazione con un tè verde o caffè d’ orzo; 3 fette biscottate integrali cn un cucchiaino di miele. Pranzo: 50 g di spaghetti al tonno. Merenda: una pesca. Cena: 80 g di ricotta magra; 60 g di pane integrale. Venerdì: colazione con un tè verde o caffè d’ orzo; 3 fette biscottate integrali cn un cucchiaino di miele. Pranzo: 50 g di riso alle zucchine. Merenda: 3 albicocche. Cena: 150 g di petto di pollo al limone e salvia; 60 g di pane integrale.

Sabato: colazione con un tè verde o caffè d’ orzo; 3 fette biscottate integrali cn un cucchiaino di miele. Pranzo: 70/80 g di pennette integrali alle zucchine. Merenda: una mela. Cena: 200 g di pesce (palombo o merluzzo) condito con pomodoro, olive nere e origano; 60 g di pane integrale. Domencia: colazione con un tè verde o caffè d’ orzo; 3 fette biscottate integrali cn un cucchiaino di miele. Pranzo: 70/80 g di gnocchi al pomodoro e basilico. Merenda: una fetta di melone. Cena: 150 g di petto di tacchino al limone e 60 g di pane integrale.

Durante la dieta bisogna bere almeno otto bicchieri di acqua al giorno e tisane drenati al finocchio o al tarassaco. Raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire questo regime alimentare o qualsiasi altra dieta. Questo schema dietetico è indicativo in quanto la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.