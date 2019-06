Dieta per perdere peso in poco tempo: 3 kg in 7 giorni

La dieta per perdere peso in poco tempo è una dieta che può far dimagrire fino a 3 kg in 7 giorni. E’ una dieta lampo facile da seguire ed ipocalorica. La dieta per perdere peso in poco tempo si basa sul consumo di proteine, verdure e tanta frutta.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta per perdere peso in poco tempo in un esempio di menù giornaliero che condì sente di dimagrire fino a 3 kg in 7 giorni. Lunedì: colazione con un caffè con latte di soia e due fette biscottate integrali con il miele. Spuntino: due frutti di stagione. Pranzo: una passata di verdure con 2 fette di pane integrale e un’ insalata condita con un cucchiaio di olio di oliva extravergine.Merenda: una mela. Cena: pesce magro al cartoccio con patate e insalata. Martedì: colazione con un caffè con latte di soia e due fette biscottate integrali con il miele. Merenda: uno yogurt magro. Pranzo: pasta fredda integrale condita con pomodorini, mozzarelline ed un filo di olio. Merenda: un frutto. Cena: una fesa di tacchino alla piastra più un misto di pomodorini e carote.

Mercoledì: colazione con un caffè con latte di soia e due fette biscottate integrali con il miele. Merenda: una macedonia. Pranzo: insalata di riso con gamberetti e zucchine. Merenda: uno yogurt magro bianco. Cena: un pesce alla griglia condito con i spezie e limone accompagnato da un’insalata mista con pomodorini, mais, carote e mozzarelline. Giovedì: colazione con un caffè con latte di soia e due fette biscottate integrali con il miele. Spuntino: una banana. Pranzo: pasta condita con pomodoro e basilico con un’insalata verde. Merenda: frutta mista. Cena: petto di pollo alla piastra con patate lesse.

Venerdì: colazione con una tazza di tè verde con due fette biscottate integrali con il miele. Spuntino: una mela. Pranzo: crema di verdure con del pane integrale tostato. Merenda: una pera. Cena: pesce spada in padella e condito con un po’ di limone accompagnato da patate lesse condite con olio di oliva e origano. Sabato: colazione con un caffè con latte di soia e due fette biscottate integrali con il miele. Spuntino: uno yogurt bianco. Pranzo: risotto con asparagi e un’insalata verde. Merenda: una mela o una fetta di anguria. Cena: della carne di manzo con insalata verde con carote e pomodorini.

Domenica: colazione con un bicchiere di latte di soia, due fette biscottate e un caffè. Spuntino: macedonia. Pranzo: risotto con funghi con delle carote lesse. Merenda: uno yogurt bianco. Cena: filetto di merluzzo con purè e insalata con pomodori. Raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire questo regime alimentare o qualsiasi altra dieta. Questo schema dietetico è indicativo in quanto la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.