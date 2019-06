Ragusa si prepara al Triduo della festa di San Giovanni

Da giovedì a Ragusa iniziano le celebrazioni del Triduo di preparazione alla solennità della Natività di San Giovanni Battista. Gli appuntamenti liturgici predisposti per il Patrono della città e della diocesi di Ragusa avranno il loro culmine lunedì 24 giugno. Giovedì, intanto, alle 9 ci sarà la celebrazione della santa messa, alle 18,30 il Rosario e alle 19 la santa messa presieduta da don Martorana.

Venerdì 21 alle 9 la santa messa, alle 18,30 la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica che, anche in questo caso, sarà presieduta da don Graziano Martorana. Sabato 22 giugno, gli appuntamenti come quelli in calendario nei due giorni precedenti ma con piccole variazioni d’orario, quindi messa alle 9, preghiera del Rosario alle 19 e celebrazione eucaristica alle 19,30, presieduta anche in questo caso da don Graziano Martorana. Durante la celebrazione della santa messa vespertina, saranno raccolte, con apposite buste, le offerte dei fedeli per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. Domenica, la Cattedrale celebra la solennità del Santissimo corpo e sangue di Cristo. Le sante messe sono in programma alle 9, alle 10,30 e alle 12. Alle 18,30 ci sarà la preghiera del Rosario mentre alle 19 è in programma la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta.

La funzione religiosa sarà animata dalla corale della Cattedrale diretta da Rita La Terra, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Parteciperà l’Unitalsi di Ragusa. Alle 20 si terrà la processione eucaristica per le seguenti vie: piazza San Giovanni, corso Italia, via Matteotti, via Odierna, via Roma, via Sant’Anna, via Rapisardi, corso Italia, piazza San Giovanni. Nella celebrazione delle sante messe mattutine, saranno raccolte, con apposite buste, le offerte dei fedeli per i festeggiamenti in onore del Patrono. Il parroco della Cattedrale, don Giuseppe Burrafato, invita i devoti e i fedeli a partecipare alle iniziative programmate in occasione del triduo di preparazione alla solennità della Natività di San Giovanni Battista.