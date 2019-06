Debutto vincente in Coppa America per il Cile, 4-0 al Giappone

L'Uruguay chiama, il Cile risponde. Dopo la vittoria travolgente della Celeste sull'Ecuador per 4-0, la Roja fa altrettanto calando il poker nella sfida del Morumbi di San Paolo contro il Giappone che completa la prima giornata del gruppo C di Coppa America.

I vincitori delle ultime due edizioni trovano pero' il vantaggio solo sul finale del primo tempo con Pulgar: angolo dalla destra di Aranguiz e stacco imperioso del centrocampista del Bologna. Nella ripresa, dopo nove minuti, il raddoppio lo firma Edu Vargas, con un destro di prima intenzione su assist di Isla e la sfortuna deviazione di Ueda. I Samurai Blu, col giovanissimo Kubo appena acquistato dal Real Madrid in campo per 90 minuti, crollano nel finale: all'82' altro cross di Aranguiz e colpo di testa in tuffo sul secondo palo di Alexis Sanchez mentre un minuto dopo e' il Nino Maravilla a servire in profondita' Vargas, pallonetto a scavalcare il portiere giapponese in uscita e 4-0 finale.

Unica nota stonata l'infortunio per Arturo Vidal, costretto a uscire nella ripresa. Cile e Uruguay sono cosi' in testa al girone pari in tutto, stanotte torna in campo il gruppo A: si parte con Bolivia-Peru', a seguire Brasile-Venezuela.

(ITALPRESS)