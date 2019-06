Grandi opere per rilanciare Genova. Dalla ricostruzione del nuovo Ponte all'alta velocita' del Terzo Valico: progetti su cui Salini Impregilo e' al lavoro.

"Fare sviluppo sostenibile significa avere una visione di lungo periodo, e nel settore delle infrastrutture questo approccio non e' solamente auspicabile ma necessario", ha dichiarato Pietro Salini, Amministratore Delegato Salini Impregilo, intervenendo al Simposio "Sviluppo sostenibile, economia circolare, infrastrutture e tutela del territorio", organizzato dalla Fondazione Sorella Natura a Genova. Presenti al convegno, tra gli altri, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti e il presidente e l'amministratore di Pergenova, Alberto Maestrini e Nicola Meistro.

"In questi giorni - ha proseguito Salini - stiamo dando vita ad un grande progetto industriale di scala nazionale che porge lo sguardo verso il futuro del Paese, cercando di salvaguardare l'occupazione, rafforzare gli investimenti in salute e sicurezza e per la formazione dei giovani, consolidando lo sviluppo del nostro settore. Cosi' come stiamo facendo a Genova, con opere che puntano a garantire nel futuro il suo ruolo di grande hub portuale e commerciale europeo". Quello del Terzo Valico dei Giovi e' uno dei progetti di mobilita' sostenibile prioritari per il completamento della TEN-T, la rete dei corridoi ferroviari in via di costruzione in Europa.

"Genova - ha proseguito Salini - e' nuovamente faro della civilta' del Paese perche' dimostra che, se ci si crede e si collabora, tutto si puo' fare. Mettendo sempre al centro il tema del lavoro". Le grandi opere rappresentano un volano di sviluppo di cui sono un esempio i cantieri del Terzo Valico e del nuovo Ponte sul Polcevera, in cui a regime saranno occupate 6.000 persone, che potranno arrivare a 7.000 con il nodo ferroviario, con un sostegno ad oltre 25.000 persone se si considerano i nuclei familiari, evidenzia Salini Impregilo in una nota.

"L'idea di sviluppo sostenibile e' tra i concetti fondanti del Progetto Italia, l'operazione industriale lanciata da Salini Impregilo che punta a stimolare crescita nel lungo periodo, secondo criteri di sostenibilita' sociale ed ambientale", sottolinea la nota.

(ITALPRESS)