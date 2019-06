Ragusa, installate due panchine bookcrossing

Sono state inaugurate domenica, 16 giugno, due panchine con funzione di bookcrossing, presso la Rotonda Maria Occhipinti di via Roma. L’installazione è il frutto del progetto di “Bookcrossing – Libri in Libertà” approntato dal Rotary Club Ragusa - Distretto 2110 Sicilia e Malta, con il sostegno del Comune di Ragusa.

Si tratta di un’iniziativa gratuita di “passalibro”: chiunque può prendere libri dal vano ricavato sotto la seduta delle panchine, realizzate in marmo, o depositarli. “Siamo grati al Rotary Club di Ragusa per avere realizzato un progetto molto interessante in un sito importante del centro storico di Ragusa superiore da riscoprire e valorizzare – sottolinea il sindaco Peppe Cassì, che assieme al presidente del Rotary Club di Ragusa Giovanni Iurato, ha “battezzato” le due panchine - Un luogo fisico e simbolico di pratica culturale che attraverso lo scambio di libri attiva un’azione di socialità condivisa. Davvero una iniziativa lodevole”.