Router gaming: scopriamo a cosa servono e come sceglierne uno

Giocare, spesso, è una cosa seria. Alcune competizioni online sono molto divertenti, sia che si tratti di giochi di ruolo che di sparatutto, ma se la connessione a internet diventa instabile si rischia di perdere a prescindere dalle proprie capacità. Questo può essere molto frustrante, quindi sarebbe opportuno coadiuvare le sessioni di gioco con un router gaming.

Cos’è un router gaming

Come evidenziato anche su questo sito, innanzitutto va fatta una distinzione tra il modem, che è l’apparecchio che il vostro gestore telefonico e di traffico dati su web vi fornisce, e il router, che in sinergia con il modem “distribuisce”, letteralmente, la connessione tra tutti gli apparecchi che avete collegato alla rete. Ciò significa che il router gaming non migliorerà le prestazione di una connessione già preesistente, ma ne garantirà performances ottimali e stabilità. Potrete decidere a quale dispositivo dare la preferenza in termini di priorità di connessione, così da limitare la perdita di pacchetti che potrebbero destabilizzare il vostro gioco: tale funzione viene denominata QoS (Quality of Service).

Caratteristiche principali

Il mercato dei router gaming è molto variegato e non bisogna per forza spendere cifre eccessive per averne uno di qualità. Di sicuro, scegliendone uno a marchio noto, avrete la certezza di un acquisto che durerà nel tempo, oltre a un’assistenza dedicata. Un’altra scelta importante riguarda il numero di bande di cui dev’essere dotato: single-band, dual-band o tri-band. Tecnicamente, la banda è il rapporto tra la quantità di informazioni informatiche e il tempo in cui esse vengono trasferite: è evidente che più ce ne sono e maggiore sarà la mole di dati. Un router gaming tri-band rappresenta, quindi, la scelta migliore in assoluto se si vogliono avere risultati davvero performanti. La velocità di un router non è determinante in termini di stabilità, ma solo per quanto concerne la rapidità di scaricamento di eventuali aggiornamenti. Come si accennava, il router gaming si occupa di gestire la connessione di più dispositivi contemporaneamente, determinando la priorità di uno piuttosto che dell’altro: questo comporta la necessità di utilizzare il wi-fisenza timore che un apparecchio prevalga sull’altro occupando una fetta importante di banda. In questi casi interviene il MU-MIMO (Multi-Use, Multiple Input, Multiple Output), la tecnologia atta proprio a impedire che questo avvenga. Come accade anche per i PC, anche un router deve essere dotato di un software di qualità, che possa essere aggiornato e protetto da firewall dedicati, oltre che di un processore dalle alte prestazioni e una RAM (Random Access Memory) abbastanza elevata.

Come scegliere il router gaming

Nella scelta del vostro router gaming, dovrete tenere presenti tutte queste caratteristiche di base e dovreste trovarle senza problemi nella maggioranza dei dispositivi in commercio senza spendere più di un centinaio di euro. Vi sono poi sostanziali differenze tra i router di fascia media e quelli di fascia alta: ad esempio, nel numero di uscite ethernet, atte a collegare i dispositivi. In molti casi, più uscite ci sono più il costo diventa importante, ma ciò dipende anche dal processore (dual-core o quad-core) che più è evoluto e più garantisce prestazioni impeccabili, anche per quanto riguarda la velocità. Il wi-fi integrato è sicuramente più comodo, perché consente di collegare molti dispositivi senza l’utilizzo di troppi cavi ed è fondamentale che sia potente per non perdere mai il segnale. Noterete che sui router sono presenti delle antenne, il più delle volte orientabili: sono proprio queste ultime che ottimizzano la ricezione di tale segnale. Infine, esiste anche il lato pratico del router gaming: il design, il peso e le dimensioni. Se deve stare in una stanza quale il salotto di casa, dove magari avete un arredamento elegante, l’apparecchio dev’essere sobrio e occupare poco spazio nell’area adibita al gioco, oltre a poter essere spostato agevolmente.