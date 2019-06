Dieta chetogenica menù facile per dimagrire: giorno per giorno

La dieta chetogenica per dimagrire subito grazie ad un menù settimanale è facile da seguire. E’ una dieta ricca di proteine di origine animale e non. E’ una dieta seguita in modo particolare da sportivi e da coloro che praticano body bulding in quanto ricca di alimenti proteici che aiutano a sviluppare la massa muscolare.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù settimanale. Lunedì: colazione con uno yogurt, 40-50 g di frutta secca e una fonte proteica, come 50 g di prosciutto crudo. Merenda: 50 g di frutta secca, ad esempio noci. Pranzo: pesce bianco, come il merluzzo, accompagnato da verdure cotte al vapore e un frutto. Merenda: 50 g di frutta secca. Cena: carne di pollo da accompagnare con mix di verdure a foglia larga da condire con olio o burro. Martedì: colazione con latte parzialmente scremato più un piccolo panino, meglio se ai cereali, con prosciutto cotto. Merenda: 50 g di mandorle. Pranzo: pesce magro, come il polpo, con verdure a scelta e una mela. Merenda: uno yogurt bianco magro. Cena: carne di vitello e insalata, più un frutto.

Mercoledì: colazione con un panino ai cereali con bresaola e del formaggio magro. Spuntino: 50 g di nocciole. Pranzo: hamburger magro cotto ai ferri con insalata e un frutto a scelta. Merenda: un pezzo di parmigiano. Cena: due uova sode con melanzane grigliate più una pera. Giovedì: colazione con una spremuta d’arancia o succo di frutta più cereali integrali. Merenda: fette biscottate con miele. Pranzo: formaggio magro con insalata di pomodori. Merenda: un frutto a scelta. Cena: zuppa di legumi. Venerdì: colazione con latte parzialmente scremato e un panino con prosciutto crudo. Spuntino: 50 g di mandorle. Pranzo: pesce bianco accompagnato da mix di verdure e una mela. Merenda: un pezzo di parmigiano. Cena: carne di vitello con insalata più un frutto.

Sabato: colazione con uno yogurt magro e 4 fette biscottate. Spuntino: un frutto a scelta. Pranzo: salmone e verdure a scelta. Merenda: un frutto a scelta. Cena: carne di tacchino, insalata e un arancio. Domenica: colazione con cereali integrali e succo di frutta.Spuntino: yogurt bianco magro. Pranzo: riso con verdure a scelta e una mela. Merenda: un pezzo di parmigiano. Cena: carne di tacchino cotta ai ferri più verdure a scelta e una pera. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico.

Una raccomandazione rivolta in particolare a chi soffre di varie patologie, come il diabete, e alle donne in gravidanza.