Torna a Scicli il "Taranta Sicily Fest"

Torna a Scicli l'appuntamento con il Taranta Sicily Fest. Il 9 agosto in Piazza Italia è attesa la nona edizione del festival che unisce la Puglia alla Sicilia. Tante novità ma anche molte conferme per il “Taranta Sicily Fest” che ritornerà ad animare l’estate sciclitana coinvolgendo migliaia di giovani.

A “pizzicare” tutti i presenti saranno due band di livello internazionale provenienti dalla Puglia e dalla Sicilia, i cui nomi verranno presentati durante le prossime settimane. Grazie all’appoggio costante del Comune di Scicli e dei numerosi sponsor privati, la manifestazione sarà interamente ad ingresso gratuito e si svolgerà in Piazza Italia che, come l’edizione passata, sarà il cuore del “Taranta Sicily Fest”. Grande attesa anche per lo stage di danza pomeridiano aperto a tutti coloro che vorranno sperimentare o approfondire la pizzica, guidati da una ballerina professionista.

Uno straordinario evento estivo che in pochi anni è ormai divenuto un punto di riferimento della musica popolare, atteso e riconosciuto da tutta la Sicilia.