Dieta dei 7 giorni per dimagrire 4 kg, ecco come: menù

La dieta dei 7 giorni può far dimagrire fino a 4 kg. E’ una dieta molto particolare e restrittiva, quindi non adatta a tutti e soprattutto a chi soffre di diabete o altre patologie.

Prima di iniziare la dieta dei 7 giorni, però, vi consigliamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di parlarne con il proprio medico di fiducia. E’ importante sapere, inoltre, che tale dieta non può essere seguita dalle donne in gravidanza, da chi soffre di diabete o ipertensione o altre patologie. Ma vediamo come funziona la dieta dei 7 giorni e cosa si mangia per dimagrire fino a 3 kg in una settimana. Il lunedì si possono mangiare tutti i frutti e gli ortaggiche si desiderano, eccezion fatta per le banane. Il martedì solamente verdura in senso stretto, ma nelle quantità che si desiderano.

Il Mercoledì di nuovo frutta e verdure nelle quantità desiderate. Il Giovedì si possono mangiare solamente 5 banane e 5 bicchieri di latte. Il Venerdì 4 bistecche da 85 gr l’una -carne, pollo o pesce – e verdura verde in quantità illimitata. Il sabato e la Domenica si procede nello stesso modo del Venerdì, con l’unica eccezione che la bistecca dovrà essere di manzo. E’ importante bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua ed evitare ogni tipo di snack dolce o salata e tutte le bevande alcoliche o zuccherate.