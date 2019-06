Modica piange Emanuele Assenza: morto in un incidente stradale

Un'altra giovane vita è stata spezzata sulle strade di Modica. E’ quella di Emanuele Assenza di 15 anni morto ieri sera intorno alle 23,30 in via Risorgimento al quartiere Sorda di Modica.

Emanuele è deceduto al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica dove era stato trasportato in gravi condizioni dall’ambulanza del 118 subito dopo l’incidente. Inutili i tentativi dei medici messi in atto per cercare di strapparlo alla morte, il 15enne è deceduto per le gravi lesioni riportate nell’impatto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora da confermare, il 15enne che era alla guida di una moto dopo essersi scontrato con un’auto, una Bmw, condotta da un giovane, è finito rovinosamente su un muro a lato della carreggiata.

Il conducente della Bmw, sotto shock per l’accaduto, è stato trasportato al pronto soccorso del Maggiore. Sul posto sono intervenuti carabinieri della Compagnia di Modica che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed hanno sequestrato i due veicoli. Emanuele era molto conosciuto in città sia per la professione del padre, titolare di una agenzia di pompe funebri, sia per la sua straordinaria semplicità. Emanuele era un ragazzo solare e gentile con tutti, era un amico fidato e sincero che è riuscito a lasciare un ricordo indelebile in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.