Dieta con pochi carboidrati per dimagrire 3 kg subito

La dieta con pochi carboidrati può far dimagrire fino a 3 kg in tre giorni. E’ una dieta che arriva dall’America e grazie al consumo di alcuni alimenti consente di bruciare i grassi in eccesso. Per funzionare bene occorre seguire alla lettera gli alimenti da consumare ogni giorno.

Ma vediamo cosa si mangia nello schema dietetico dei 3 giorni della dieta con pochi carboidrati per dimagrire 3 chili. Primo giorno: colazione con un succo di mezzo pompelmo, una fetta di pane, un cucchiaio di burro di arichidi. Pranzo: 125g di tonno naturale, una fetta di pane tostato, un caffé senza zucchero. Cena: 90g di carne, 250g di fagiolini, 250 di barbabietole o carote, una mela e 125g di gelato alla vaniglia. Secondo giorno: colazione con un uovo sodo, una fetta di pane tostato, mezza banana, caffé senza zucchero. Pranzo: 125g di tonno o 250g di formaggio, 5 cracker salati. Cena: 250g di broccoli, 125g di carote, mezza banana e 125g di gelato gusto vaniglia.

Terzo giorno: colazione con un uovo sodo, una fetta di pane tostato, caffé senza zucchero. Pranzo: una fetta di formaggio, 5 cracker salati, una mela piccola, caffé senza zucchero. Cena: 250g di tonno, 125g di carote, 250g di fagiolini, una mela o 250g di melone e 125g di gelato alla fragola.E importante nei tre giorni della dieta dimagrante con pochi carboidrati bere almeno un litro e mezzo di acqua ed abolire ogni tipo di vìbevanda alcolica o zuccherata. Durante tutti e tre i giorni vanno esclusi anche snack salati o dolci.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Una raccomandazione rivolta in particolare a chi soffre di varie patologie, come il diabete, e alle donne in gravidanza.