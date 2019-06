Ragusa dà il via ai festeggiamenti di San Giovanni Battista

Prendono il via domani a Ragusa le celebrazioni per la solennità della natività di San Giovanni Battista patrono della città e della Diocesi. Le celebrazioni avranno il loro culmine lunedì 24 giugno. Prendono il via, però, a partire da domani, sabato 15 giugno, quando, come ormai da tradizione, sono previste le celebrazioni di due sante messe, alle 9 e alle 19,30.

Domenica 16, invece, quattro le celebrazioni eucaristiche in programma: alle 9, alle 10,30, alle 12 e alle 19,30 dopo la preghiera del Rosario delle 19. Nella celebrazione delle sante messe di sabato e domenica saranno raccolte, con apposite buste, le offerte dei fedeli per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. Martedì 18 giugno, i portatori e i devoti di San Giovanni di Ragusa si recheranno a Chiaramonte Gulfi, nella chiesa commendale, per partecipare alla celebrazione della santa messa che, per l’occasione, sarà presieduta dal parroco della Cattedrale, don Giuseppe Burrafato.

Si preannuncia un momento di intensa condivisione spirituale nel segno di una devozione comune, quella nei confronti del santo precursore. Da giovedì 20 giugno, poi, entrerà nel vivo il triduo di preparazione alla solennità della Natività di San Giovanni Battista. Il parroco, don Giuseppe Burrafato, invita i devoti e i fedeli a partecipare alle iniziative.