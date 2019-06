Di Maio da Tria: nessun no alla flat tax

"Come faremo a impedire che la flat tax sia iniqua? Metteremo un tetto. Se dobbiamo abbassare le tasse, si deve fare per il ceto medio, quelli che non arrivano a fine mese, parliamo di chi arriva al massimo a 60/70mila euro annue.

Ieri ho partecipato al vertice di maggioranza e Tria non ha mai detto che la flat tax non si puo' fare o non puo' essere contemplato alcun tipo di deficit. Metteremo in piedi una legge di bilancio realistica, senza sfondare nessun parametro e creare tensioni con l'Ue". Ad affermarlo il vicepremier Luigi Di Maio ai microfoni di "Radio Anch'io". "L'obiettivo del Governo - ha ribadito - e' abbassare le tasse, quali siano le coperture per farlo e' oggetto di discussione fino a quando si approvera' la legge di bilancio a dicembre. Si deve ridurre il carico fiscale per riuscire a ridurre il debito pubblico e favorire la crescita".

Di Maio ha assicurato che "come M5s staremo attenti che l'abbassamento delle tasse sia reale: non si puo' aumentare l'Iva e con quei soldi fare la flat tax perche' sarebbe come far entrare soldi dalla porta e farli uscire dalla finestra. Questo non e' il nostro obiettivo".

(ITALPRESS)