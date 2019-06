Dieta kousmine per dimagrire subito 3 kg: menù settimanale

La dieta Kousmine può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una dieta che aiuta a ridurre il gonfiore addominale e a depurare l’organismo. La dieta kousmine non è utile soltanto per dimagrire, ma anche per aiutare la nostra salute.

La dieta Kousmine si basa su un sistema alimentare ideato dalla ricercatrice sovietica Catherine Kousmine (1904-1992), che ha dedicato la sua vita a trovare il modo di combattere il cancro, le malattie degenerative e quelle autoimmuni, mediante l'alimentazione. Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno nella dieta kousmine per dimagrire 3 kg. La dieta kousmine prevede quotidianamente una colazione molto ricca ovvero una crema budwig (ricca di vitamine e zuccheri semplici della frutta, auxine e carboidrati dei cereali integrali crudi), da accompagnare con un tè o un infuso e della frutta fresca da alternare di giorno in giorno. Ora vediamo il menù esempio, giorno per giorno, della dieta kousmine.

Lunedì: colazione con una crema budwing con l’aggiunta di un tè verde. Pranzo: 150 gr di petto di pollo alla piastra, insalata verde di pomodori, carote, sedano, cipolla e origano, condita con olio extravergine d’oliva. Merenda: un centrifugato di frutta o di verdura. Cena: pesce alla griglia e insalata di lattuga. Martedì: colazione con crema budwing, tè verde. Pranzo: un trancio di pesce spada al cartoccio, contorno di verdure a scelta, 100 gr di ricotta magra, insalatina di carote e sedano. Merenda: una macedonia di frutta fresca. Cena: verdure cotte al vapore condite con olio extravergine d’oliva, 100 gr di formaggio magro.

Mercoledì: crema budwing, tè verde. Pranzo: carne bianca e insalta mista. Merenda: un centrifugato di frutta o di verdura. Cena: insalata di mare, gamberetti e polpo, insalata verde con germogli condita con succo di arancia e un frutto. Giovedì: crema budwing, tè verde. Pranzo: 50 gr di riso integrale con pomodoro fresco, bocconcini di pollo, insalata verde mista. Merenda: una macedonia di fragole e lamponi con succo di limone. Cena: una spigola al forno, zucchine al vapore, un frutto. Venerdì: colazione con crema budwing, tè verde. Pranzo: straccetti di pollo conditi con pangrattato, succo di limone e scorza di arancia, una insalata verde con fagiolini e funghi . Merenda: centrifugato di frutta e verdura. Cena: insalata di pollo con pomodori, germogli, sedano e peperoni crudi condita con olio extravergine d’oliva.

Sabato: colazione con : crema budwing, tè verde. Pranzo: spinaci al vapore e insalata verde. Merenda: una spremuta di arancia o una macedonia senza aggiunta di zucchero. Cena: minestrone di verdure e insalata di carote e sedano. Domenica: colazione con crema budwing, tè verde. Pranzo: petto di pollo alla griglia e insalata mista o verdure al vapore. Merenda: due fette di ananas o due kiwi. Cena: una sogliola media gratinata con pastella di semi di sesamo, cavoli al vapore. Come facciamo sempre nelle nostre diete raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie (diabete, malattie renali, ipertensione, ecc…).

Infine evidenziamo che prima di affidarsi a schemi dietetici indicati (come quello sopraindicato) è d'obbligo rivolgersi a un dietologo o nutrizionista di fiducia perché la dieta va elaborata in base alla singola persona considerando , età, sesso, lavoro e tipo di vita che si conduce.