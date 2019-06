Dieta del melone, fresca ed estiva: menù per dimagrire subito

La dieta del melone può far dimagrire di 2 kg in una settimana. E’ tra le diete estive più seguite in quanto permette di dimagrire, sgonfiare pancia e addome e di depurare l’organismo. Si basa su una alimentazione fresca e fatta con alimenti leggeri che fanno bene alla salute dell’organismo.

Il melone è un frutto ricco di acqua e aiuta ad idratare il corpo con l’arrivo del caldo. Inoltre il melone, secondo alcuni studi è un valido aiuto per l’abbronzatura. Il melone è ricco di antiossidanti, di vitamine A e C e di sali minerali come potassio e fosforo. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù di una settimana della dieta del melone per dimagrire 2 kg. Lunedì: colazione con un frullato di melone e anguria, due fette biscottate integrali. Spuntino: uno yogurt magro. Pranzo: petto di tacchino alla griglia, insalata mista e una fetta di melone. Merenda: uno yogurt magro. Cena: 60 g. di riso integrale, 70 g. di prosciutto crudo con tre fette di melone.

Martedì: colazione con un frullato di melone e anguria, due fette biscottate integrali. Spuntino: uno yogurt magro o una macedonia senza zucchero. Pranzo: tagliata di manzo e verdure alla griglia, due palline di gelato al melone. Merenda: un bicchiere di latte scremato o una tisana al finocchio. Cena: 100 g. di formaggio fresco primo sale, una fetta di pane integrale, insalata mista, macedonia di melone e albicocche. Mercoledì: colazione con un frullato di melone e anguria, due fette biscottate integrali. Spuntino: uno yogurt magro o una macedonia con fragole e melone. Pranzo: pesce ai ferri con verdure, tre fette di melone. Merenda: un bicchiere di latte scremato. Cena: 60 g. di spaghetti pomodoro e basilico, granita al melone.

Giovedì: colazione con un frullato di melone e anguria, due fette biscottate integrali. Spuntino: uno yogurt magro. Pranzo: una pizza alle verdure, tre fette di melone. Merenda: due fette di ananas. Cena: pollo alla griglia e macedonia di anguria e melone senza aggiunta di zucchero. Venerdì: colazione con un frullato di melone e anguria, due fette biscottate integrali. Spuntino: uno yogurt magro. Pranzo: caprese di mozzarella e pomodoro, due palline di gelato melone e fragola. Merenda: un bicchiere di latte scremato. Cena: insalata con verdure, tonno, mais, fagioli e melone, 30 g. di pane integrale.

Il sabato e la domenica si può ripetere a scelta un menù degli altri giorni della settimana. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomadiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire un regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata da uno specialista in base alla singola persona.