Arriva Whatsapp su iPad: novità di messaggistica

Con il lancio di iPadOS, il sistema operativo realizzato appositamente per i tablet Apple, Whatsapp potrebbe funzionare senza grossi grattacapi. Come annunciato nel corso del WWDC 2019 di inizio giugno, il sistema operativo sviluppato per gli iPad garantirà diversi vantaggi e molteplici nuove funzionalità.

Tra queste, una versione tutta nuova di Safari che, stando alla presentazione fatta dagli sviluppatori, dovrebbe garantire un’esperienza di navigazione identica a quella di un PC. Il nuovo Safari, infatti, caricherà i siti web in modalità desktop e non in modalità mobile. Sarà possibile utilizzare WhatsApp Web su iPad senza problemi, né di grafica né di funzionalità. Sarà come se lo apriste su un Mac o un computer Windows 10: basterà seguire la solita procedura per l’autenticazione e la sincronizzazione del profilo e il gioco è fatto.