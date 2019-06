Evento formativo a Ragusa sulle cure palliative

Oggi, sabato 7 giugno, a Ragusa una giornata formativa dedicata alle cure palliative. L’Unità Operativa Cure Palliative dell’Asp di Ragusa, diretta al dottor Giovanni Ragusa, ha organizzato un importante evento formativo: “Cure palliative in rete: integrazione territorio e ospedale”.

«Le cure palliative, attraverso il modello assistenziale che offrono, mettono al centro della cura sia la persona malata che la sua famiglia.» ha dichiarato il dott. Ragusa «La complessità e la variabilità dei bisogni che il nucleo “paziente-famiglia” manifesta viene ben soddisfatta da una rete assistenziale che oltre ad essere composta da setting diversificati (hospice e assistenza domiciliare) è costituita da un equipe interprofessionale di operatori che, in maniera flessibile, personalizzata e competente si prendono cura di tutti i bisogni espressi ed inespressi del paziente-famiglia cercando di mantenere o migliorare la loro dignità e qualità di vita.»

Gli obiettivi che il convegno vuole raggiungere sono quelli di configurare un approccio integrato alle cure palliative e, nel contempo, riuscire a sviluppare un percorso per valutare la proporzionalità delle cure e l’appropriatezza di una presa in carico tempestiva e simultanea. Si vuole, inoltre, promuovere la cultura della continuità nei percorsi assistenziali, al fine di ridurre o evitare ritardi dell’azione palliativa e favorire la presa in carico dei pazienti da parte delle Reti locali delle cure palliative.