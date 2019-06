Dieta per colesterolo alto: anguria come rimedio naturale

La dieta per il colesterolo alto prevede il consumo dell’anguria come rimedio naturale. E' un frutto ricco di acqua e con poche calorie. L'anguria aiuta a dimagrire ed è il frutto ideale per le diete ipocaloriche. L’anguria è un ottimo alleato per la salute ed il benessere del cuore.

E’ quanto emerge sulla rivista Journal of Nutritional Biochemistry che ha pubblicato lo studio dei ricercatori dell’Università di Purdue. Gli studiosi infatti hanno nutrito due gruppi di topi con una dieta ricca di acidi grassi e colesterolo ma solo la metà degli animali ha anche avuto acqua che conteneva il 2 per cento di succo di anguria mentre l’altra metà ha avuto acqua senza aggiunte di sostanze. I risultati sono stati sorprendenti. I topi del primo gruppo hanno guadagnato il 30 per cento in meno di peso e il loro tasso di colesterolo è diemzzato rispetto agli altri.

La ragione è legato alla citrullina, una sostanza contenuta nell’anguria che ha anche capacità dissetanti e che sarebbe in grado di diminuire il tasso di colesterolo nel sangue. I ricercatori nello studio hanno evidenziato che il colesterolo Ldl dei topi alimentati con succo di anguria era 50% inferiori rispetto a quelli che avevano bevuto solo acqua e che nel loro sangue avevano meno placche aterosclerotiche, rispetto ai topi che avevano bevuto solo acqua. Si tratta di uno studio che ha evidenziato i benefici che l’anguria ha grazie alla citrullina.

L’anguria è un frutto tipico dell’estate ed è ricco di proprietà benefiche per il benessere e la salute dell’organismo, motivo per cui viene sempre inserito tra la frutta da consumare nelle dieta. L’anguria non solo è un frutto rinfrescante e dissetante ma è ricca di vitamine, potassio, fosforo, magnesio e tante altre proprietà nutritive benefiche per la salute. E inoltre è uno dei rimedi più efficaci per resistere alla morsa del caldo. Uno dei tanti benefici che arrivano da questo frutto voluminoso quanto prezioso, composto per il 95 per cento di acqua, combinata con il licopene, antiossidante tipico del pomodoro, in grado di conferire alla polpa dell’anguria la colorazione rossa.

L'anguria è un frutto che rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l’organismo, migliora l’aspetto della pelle e dei capelli, aiuta la circolazione e la solidità delle ossa.