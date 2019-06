Dieta anguria e ananas per dimagrire: efficace contro cellulite

La dieta anguria e ananas per dimagrire fino a 2 kg in una settimana. E’ una dieta tipica per l’estate efficace contro la cellulite essendo depurativa e drenante. Lo schema dietetico settimanale è molto semplice da seguire.

La dieta con anguria e ananas è tra le diete più seguite con l’arrivo del caldo estivo. ma vediamo cosa si mangia ogni giorno nella dieta con anguria e ananas per dimagrire 2 kg in una settimana. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte scremato e due cucchiai di cereali. Spuntino: uno yogurt. Pranzo: insalata caprese una fetta d'anguria. Merenda: una fetta di anguria. Cena: una prozione di penne con le zucchine, un’insalata di gamberi e rucola e una fetta di anguria. Martedì: colazione con latte parzialmente scremato e una ciotolina di cereali. Spuntino: uno yogurt magro. Pranzo:un trancio di pizza margherita e una macedonia mista con anguria. Merenda: una fetta d'anguria. Cena: prosciutto e melone, insalata di pomodori, sedano e radicchio e due prugne.

Mercoledì: colazione con latte parzialmente scremato e una ciotolina di cereali. Spuntino: uno yogurt magro. Pranzo: un panino con bresaola e caprino e un centrifugato di anguria e melone. Merenda: una fetta d'anguria. Cena: salmone al cartoccio e un’insalata mista con pomodori e una pesca. Giovedì: un bicchiere di latte scremato e due biscotti integrali. Spuntino: uno yogurt. Pranzo: un piatto di insalata di mare e una fetta d'anguria. Merenda: una fetta d'anguria. Cena: trofie al pesto, un’insalata di sedano e carote e una macedonia di pompelmo, anguria e frutti di bosco.

Venerdì: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Spuntino: una fette di ananas. Pranzo: un toast e unìinsalata di pomodori. Merenda due fette di ananas. Cena: mix di melone, anguria, ananas e spicchi di pompelmo. Sabato: colazione con un tè verde, due biscotti integrali e due fette di ananas. Spuntino: macedonia di ananas e anguria. Pranzo: spaghetti alle vongole, insalata di cetrioli peperoni e zucchine e una fetta d'anguria. merenda tre fette di ananas. Cena: seppioline in umido con piselli, un panino piccolo integrale e macedonia di anguria e ananas.

Domenica: colazione con latte parzialmente scremato e una ciotolina di cereali.Spuntino: uno yogurt all’ananas.Pranzo: penne al pomodoro e basilico, insalata di finocchi, carote e ravanelli. Merenda: una fetta di anguria e due fette di ananas. Cena: insalata di polpo e patate, insalata verde con pomodori e un centrifugato di anguria e ananas. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. la dieta va sempre elaborata in base alla singola persona e da uno specialista. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie.