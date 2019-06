Di Maio con Salvini non abbiamo parlato di rimpasto ma di tasse

"Ieri con Salvini non abbiamo parlato di ruoli o di rimpasto, abbiamo parlato delle cose da fare, dal salario minimimo, abbassare le tasse e del rapporto da tenere con l'Europa". Lo ha detto il ministro e vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Radio24. Poi, ha ricordato anche che "si deve nominare il ministro per gli Affari Europei nelle prossime settimane e riempire i posti vacanti dei sottosegretari.

Parleremo anche della nomina del nuovo commissario europeo, un commissario italiano che debba difendere le nostre imprese", ha aggiunto. "Noi vogliamo favorire la crescita e per farlo dobbiamo favorire quella demografica. Non credo che in questo momento la differenza sulla finanza pubblica italiana la faccia quel miliardo che si risparmia sul reddito di cittadinanza", ha chiosato Di Maio.

(ITALPRESS)