Quasi pronti i nuovi bagni per le spiagge pubbliche di Avola. Quest’anno l'amministrazione ha acquistato tre nuovi blocchi di servizi che sostituiranno i bagni chimici che ogni anno venivano installati temporaneamente e adesso si sta pensando al mantenimento e alla pulizia constante.

È pronta, quindi, la pubblicazione del bando per la concessione degli stessi servizi igienici sulle spiagge pubbliche di Avola. L'amministrazione comunale intende migliorare la propria offerta e, dopo dunque aver installato 3 prefabbricati nei parcheggi Tremoli e Morante e in piazza Cutuli, propone la ricerca di un'associazione, un'impresa o una cooperativa in grado di gestirle per mantenere decoro e pulizia. L'ufficio tecnico valuterà le offerte pervenute anche in base alla periodicità di pulizia dei servizi e disinfezione dei locali e al canone da versare al Comune fino a 31 ottobre. Le offerte dovranno pervenire entro il 15 giugno con successiva apertura delle buste.

“Ci stiamo addentrando nell’estate con il bel tempo e per questo abbiamo avviato la manutenzione del litorale e abbiamo istallati nuovi servizi pubblici che saranno completati a giorni – sottolinea il sindaco Luca Cannata - un servizio migliorativo per le nostre spiagge che sono già rese pulite e si continuerà in tutte con servizi docce e passerelle per la nostra città che oggi è attrattiva turisticamente”.