ASP 7 Ragusa assume autisti, idraulici, muratori e ausiliari specializzati

Nuove assunzioni per Operatori Tecnici Addetti alla manutenzione presso l’ASP 7 di Ragusa. Il bando di selezione, pubblicato il 30 maggio con delibera numero 1436 in albo pretorio sul sito dell’azienda ospedaliera per la selezione a tempo determinato di: Pittore Edile, Applicatore dei sistemi a secco e Falegname, Fabbro, Serramentista, Idraulico, Muratore, Elettricista, Cuoco, Autista categoria B ed Ausiliarii Specializzati categoria A.

Requisiti di ammissione per la partecipazione all’avviso:

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o Paesi terzi, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 7 Legge 97/2013:

Godimento dei diritti civili e politici. I candidati degli stati membri dell’Unione Europea o Paesi Terzi devono possedere oltre ai requisiti richiesti per i cittadini italiani, il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Assenza di condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente;

Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata a cura dell’ Azienda prima dell’immissione in servizio, in relazione alle mansioni per cui si è assunti; è richiesta la sussistenza dell’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche.

Requisiti specifici:

Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possesso della Qualifica Professionale Specifica di Pittore edile, Applicatore dei sistemi a secco, Falegname, Fabbro, Serramentista, Idraulico, Muratore, Elettricista e Cuoco risultante da:

1) Certificato rilasciato da scuola o ente di formazione professionale legalmente riconosciuto.

2) Certificato rilasciato da Ente Pubblico, società o ditta privata attestante l’espletamento di lavoro inerente la qualifica posseduta da almeno tre mesi.

3) Possesso della qualifica specifica per come acquisita nel periodo di occupazione e certificata a mezzo di iscrizione negli elenchi dell'Ufficio del Lavoro.

Non saranno valutati ai fini dell’accesso alla selezione tutti quei diplomi o attestati di conseguita qualifica rilasciati da altri Enti o soggetti privati organizzatori di corsi non ufficiali o non riconosciuti. Per l’Autista, possesso della patente di guida tipo B. in corso di validità. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. La carenza, anche di uno solo, dei requisiti prescritti comporterà la non ammissione all’avviso. Non possono accedere all’impiego coloro i quali siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro i quali siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Presentazione della domanda: Termini e Modalita

La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o mezzo PEC o email sia all’ ASP di Ragusa che alla Ales srl, pena l'immediata esclusione. I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente la procedura on-line, il seguente link https://candidature.software-ales.it/site/signin. AI link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere inviate entro il 14 giugno 2019.

Documentazione da allegare alla domanda:

“Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti rilasciata ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000. La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” dovrà essere sottoscritta e presentata direttamente dal candidato unitamente alla domanda di partecipazione ed a copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, rilasciato dall’amministrazione dello Stato.

“Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti e dei titoli di carriera posseduti rilasciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per attestare i servizi prestati dovrà necessariamente indicare i seguenti elementi:

esatta denominazione dell’Ente con l'indicazione della sede legale precisando se l’ente è pubblico, privato, o convenzionato con il S.S.N.;

natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente o altro, se vi è rapporto di dipendenza, convenzione, contratto libero professionale, contratto di natura privata, contratto a part-time con l’indicazione della durata oraria settimanale o altro);

esatta decorrenza della durata del rapporto (giorno, mese ed anno di inizio e di cessazione);

profilo professionale ricoperto:

eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare 0 altro).

Alla domanda di partecipazione, inoltre, il candidato dovrà allegare, sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e/o di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, tutti i titoli che riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione e della formazione della graduatoria di merito.

Graduatoria

Ai sensi del comma 4 dell’art. 49 L.R. 15/2004, l’Azienda nella formulazione della graduatoria darà priorità ai candidati che vantano il requisito della residenza nella provincia di Ragusa da almeno 6 mesi. La graduatoria avrà validità triennale. I candidati utilmente posizionati in graduatoria, al momento del conferimento dell’incarico, saranno sottoposti a prova pratica e/o a sperimentazioni lavorative tendenti ad accertare esclusivamente l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni proprie della qualifica e profilo professionale da parte di una commissione appositamente nominata dalla direzione strategica.