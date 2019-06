Sarà demolito ad Ispica il Ponte di Cozzo Muni

Inizieranno a breve ad Ispica i lavori di manutenzione straordinaria del Canale Circondariale per un importo di 820 mila euro. Nei giorni scorsi c'è stato un tavolo tecnico con l’Ingegnere Capo Ignazio Pagano, il progettista Michele Dipasquale, il R.U.P. Carmelo Leggio, il Coordinatore della Sicurezza Mauro Cilia, Giorgio Battaglia per la Soprintendenza e Giovanni Occhipinti per il Consorzio di Bonifica.

Per il Comune di Ispica erano presenti l’Architetto Salvatore Guarnieri, il Sindaco Pierenzo Muraglie e il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Roccuzzo. L’esposizione del progetto ha confermato la corrispondenza alle esigenze del territorio – commentano il Sindaco Muraglie e il Presidente Roccuzzo – si opererà ad asportare i detriti trascinati dalla furia dell’acqua, verranno risagomati e migliorati gli argini e le sponde e finalmente verrà demolito il Ponte di Cozzo Muni, che da oltre vent’anni ha rappresentato una seria concausa degli eventi alluvionali che il territorio ispicese ha subito.

Un risultato straordinario che verrà realizzato entro l’anno grazie alla collaborazione istituzionale di tutti gli intervenuti che hanno dato parere favorevole al progetto messo a disposizione dal Genio Civile di Ragusa. Il Sindaco Pierenzo Muraglie ed il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Roccuzzo, hanno ringraziato gli interlocutori per il clima di profonda collaborazione registrato, sono impegnati per il miglioramento della viabilità alternativa necessaria per la realizzazione di questo intervento di portata storica che contribuirà definitivamente a scongiurare future alluvioni e danni per il sistema agricolo ispicese e quindi per agricoltori, imprenditori e cittadini.