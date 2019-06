Ragusa, delegazione bulgara del Gal Razlog a Palazzo dell'Aquila

Una rappresentanza di GAL Razlog di Bulgaria, accompagnata da Giovanni Capuzzello, animatore di GAL Terra Barocca e da Giovanni Gurrieri di Sud Tourism, nel CdA di GAL Terra Barocca, è stata ricevuta oggi a Ragusa dal sindaco Peppe Cassì e dal vicesindaco Giovanna Licitra.

La visita della delegazione bulgara nei comuni iblei che fanno parte del GAL Terra Barocca rientra nella fase preliminare, nell’ambito della misura 19.3 del PSR (Programmi di Sviluppo Rurale), dell’accordo di partenariato per la realizzazione del progetto di cooperazione “Comunità locali ambientalmente sostenibili”, finalizzato a realizzare azioni ed attività condivise da tutti i GAL che aderiscono al partenariato, in cui sono coinvolte anche Spagna e Repubblica Ceca. Le visite nei territori interessati dal progetto hanno l’obiettivo di osservare e conoscere le buone pratiche che vengono applicate per incentivare la sostenibilità ambientale.