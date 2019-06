Vittoria, anagrafe canina: da giovedì le sterilizzazioni

Prenderanno il via giovedì 6 giugno le sterilizzazioni negli uffici dell' ambulatorio Anagrafe canina di Vittoria, che ha sede nell'immobile che in precedenza ospitava la caserma dei vigili del fuoco.

La scorsa settimana si sono concluse le procedure amministrative avviate dal Comune in sinergia con l'Asp di Ragusa, e a mezzogiorno di oggi sono stati effettuati i primi controlli propedeutici – in particolare, i prelievi ematici - su alcuni animali. “Il serio e concreto lavoro avviato nelle ultime settimane con l'Asp di Ragusa – ha dichiarato il commissario Filippo Dispenza, Commissario straordinario del Comune – ci ha permesso di avviare finalmente il servizio. I nostri uffici e quelli del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale hanno operato in piena sinergia ed hanno stilato un programma di massima che prevede di dedicare alle sterilizzazioni due intere giornate a settimana, a partire dall'11 giugno.

Così facendo, grazie alla collaborazione tra canile municipale, Direzione Ecologia e Asp, si potrà effettuare un massiccio numero di sterilizzazioni ogni settimana”.