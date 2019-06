Dieta Plank: dieta proteica per dimagrire 9 kg in due settimane

La dieta Plank è una dieta brucia grassi e può far dimagrire fino a 9 kg in due settimane. E’ una dieta proteica molto particolare e non adatta a tutti.

Raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie (diabete, ipertensione, malattie renali o epatiche). La dieta Plank aiuta a perdere peso subito e a bruciare i grassi poiché gli alimenti che si mangiano risvegliano e riattivano il metabolismo. ma vediamo cosa si mangia in uno schema dietetico di due settimane nella dieta Plank per dimagrire fino a 9 kg.

Lunedì: colazione con un caffè senza zucchero o un tè verde con due fette biscottate integrali. Pranzo: due uova sode e una porzione abbondante di spinaci con pochissimo sale( il minimo indispensabile). Cena: una bistecca (grande) alla griglia oppure due bistecche di manzo, accompagnata da un contorno di insalata di lattuga e sedano. Martedì: colazione con caffè senza zucchero ed un panino piccolo integrale. Pranzo: bistecca grande, insalata e frutta a scelta. Cena: prosciutto cotto (quantità desiderata). Mercoledì: colazione con un caffè senza zucchero ed un panino piccolo. Pranzo: due uova sode, insalata e pomodori. Cena: prosciutto cotto e insalata.

Giovedì: colazione con un caffè senza zucchero e un panino piccolo. Pranzo: un uovo sodo, carote (crude o bollite), formaggio svizzero. Cena: frutta a scelta e yogurt magro. Venerdì: colazione con un caffè senza zucchero e carote condite con limone. Pranzo: pesce al vapore e pomodori. Cena: bistecca ed insalata. Sabato: colazione con un caffè senza zucchero e un panino piccolo. Pranzo: petto di pollo alla griglia. Cena: due uova sode, carote. Domenica: colazione con un tè con succo di limone. Pranzo: bistecca alla griglia e una macedonia senza aggiunta di zucchero. Cena: pasto a piacere.