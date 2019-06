Sviluppo Ibleo chiede al Comune di Vittoria risposte sulla rete viaria

“La rete viaria di Vittoria continua a rimanere un serio problema". La denuncia arriva da "Sviluppo ibleo" che chiede al Comune di sapere quando, finalmente, si interverrà in maniera decisa per fornire risposte certe ai cittadini sulla situazione, in centro storico ma ancora di più nelle zone periferiche.

“La precedente amministrazione – spiega Sviluppo Ibleo – aveva cercato di attuare un percorso specifico che avrebbe consentito, gradatamente, di attenuare tutte le anomalie. Ora, però, tutto sembra essere bloccato. E, pur avendo consapevolezza delle difficoltà di bilancio in seno all’ente per la consistente riduzione di trasferimenti da parte dello Stato e della Regione, bisognerebbe programmare come intervenire per evitare che il quadro complessivo diventi ancora più disastroso. Parliamo di difficoltà che riguardano il centro abitato di Vittoria ma anche di Scoglitti dove, con l’approssimarsi della stagione estiva, il numero dei residenti è destinato a crescere esponenzialmente ed è quindi necessario fornire delle risposte esaustive in termini di servizi.

Siamo certi che la commissione straordinaria si stia interrogando anche su questo fronte e che voglia garantire delle risposte all’altezza della situazione. Rivolgiamo un sollecito affinché questo intervento sul piano della viabilità, trattandosi di una materia che investe e tocca tutti da vicino, possa avvenire il prima possibile”.